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677 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

السبت 10/أبريل/2021 - 11:13 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أكثر من 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي وهو أعلى مستوى لها، حيث تحذر السلطات الصحية من أن البلاد قد تكون في بداية موجة رابعة من الإصابات.

 

وسجلت كوريا الجنوبية، 677 حالة إصابة جديد بكوفيد 19- ، بما في ذلك 662 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 108945 حالة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية.

 

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن هذه الحصيلة أكبر قليلاً من حصيلة أمس الجمعة التي بلغت 671 إصابة، لكنها تشكل انخفاضاً من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ عند 700 حالة جديدة يوم الخميس.

 

ورصدت كوريا الجنوبية، حالة وفاة واحدة بكوفيد19- ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1765 حالة وفاة.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا إصابات كورونا

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