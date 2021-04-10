علي الحجار عن عدم مشاركته في الأعمال الوطنية:"مش واخدين بالكم إن الأعمال دي محتاجة صوت قدها"

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علي الحجار عن عدم مشاركته في الأعمال الوطنية:"مش واخدين بالكم إن الأعمال دي محتاجة صوت قدها"
السبت 10/أبريل/2021 - 11:14 ص
هبة أحمد
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أعرب الفنان علي الحجار عن سعادته الكبيرة بحفل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة، مُضيفًا:"بكيت كالأطفال أكثر من مرة أثناء مشاهدتي للحفل".
وقال علي الحجار خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، أنه يشعر بحزن شديد نتيجة عدم مشاركته في الأعمال الوطنية، مُضيفًا:"لما بشوف فيلم مثل الممر، أو مسلسل مثل الاختيار تم الإنفاق عليه جيدًا، بيصعب علي أني مش جزء من العمل".
وأضاف علي الحجار:"أنا لما بشوف الأعمال دي، بقول إنتم ما شوفتوش كل أغانيّ من أول الأيام حتى شيخ العرب همام، وأنا واخد توكيل الصعيدي في مصر، فمش واخدين بالكم إن أعمال زي دي محتاجة صوت قدها".
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