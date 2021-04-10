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علي الحجار عن عدم مشاركته في الأعمال الوطنية:"مش واخدين بالكم إن الأعمال دي محتاجة صوت قدها"

السبت 10/أبريل/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان علي الحجار عن سعادته الكبيرة بحفل نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة، مُضيفًا:"بكيت كالأطفال أكثر من مرة أثناء مشاهدتي للحفل".

وقال علي الحجار خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، أنه يشعر بحزن شديد نتيجة عدم مشاركته في الأعمال الوطنية، مُضيفًا:"لما بشوف فيلم مثل الممر، أو مسلسل مثل الاختيار تم الإنفاق عليه جيدًا، بيصعب علي أني مش جزء من العمل".

وأضاف علي الحجار:"أنا لما بشوف الأعمال دي، بقول إنتم ما شوفتوش كل أغانيّ من أول الأيام حتى شيخ العرب همام، وأنا واخد توكيل الصعيدي في مصر، فمش واخدين بالكم إن أعمال زي دي محتاجة صوت قدها".

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