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ضبط 11284 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

السبت 10/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 11284 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 136 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 579 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي: ضبط عدد 11284 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11228 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وكما تم تحرير579 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، بجانب ضبط 136 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 830 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بوابة الفجر الفحر

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