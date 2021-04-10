مهاب مميش يكشف تفاصيل تطوير كراكات قناة السويس: "ستخدم مصر كلها"

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الكراكات هي روح قناة السويس حيث أن مهتمها الأولى هي التأكد من سلامة مجراها الملاحي، موضحًا: "انتهى العمر الافتراضي الخاص ببعضها، وقررنا تحديث أسطول الكراكات في الهيئة ونشتري كراكات جديدة حتى تستمر في العمل لسنوات طويلة، وكان هناك تعاقد مع شركة هولندية لبناء كراكات جديدة هي الأكبر في الشرق الأوسط، وبالفعل بدأنا بكراكتي مهاب مميش وحسين طنطاوي".





وأضاف مميش في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "رجال الكراكات في مصر هم أعلى مستوى من العاملين في منطقة الشرق الأوسط، وستثبت الأيام أهمية تحديث الكراكات لأننا نقابل مواقف كثيرة".





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس: "سنمتلك أسطولا لن يخدم القناة فقط، لكنه سيخدم مصر كلها، ووصول الكراكات إلى القناة تبعث برسالة للسفن بأنها مهتمة بصيانة الأعماق والحفاظ عليها".



