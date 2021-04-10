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برلمانية: مسلسلات رمضان 2021 يضفي عليها عامل التشويق والإثارة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة شيماء حلاوه، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الأعمال الفنية الرمضانية هذا العام 2021 سيضفى عليها عامل التشويق والإثارة، وذلك من خلال عرض البرومو الرسمي لكل مسلسل.

وأكدت "حلاوه" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن الأعمال الرمضانية خلال شهر رمضان ستتحدث عن تضحيات أبطالنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة خاصة التي سيتم عرضها في مسلسل الإختيار 2، والذي يعتبر سلسلة لاستكمال الجزء الأول من تضحيات أبنائنا من الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

كما أكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التطور الكبير الذي شهدته السينما والدراما المصرية في عرض الأفلام والمسلسلات الوطنية، خاصةً وأن هناك إقبال كثيف من جانب المواطنين لمتابعة ومشاهدة تلك الأعمال البطولية التي تتحدث عن أبناء مصر، مشيرة إلى أنها سوف تحرص على متابعة مسلسلي الإختيار 2 هجمة مرتدة بشكل مبدئي.

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مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2021 مجلس النواب الاختيار 2

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