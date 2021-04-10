الدفاع التركية تعلن مقتل عنصرين من قواتها باشتباكات مع أكراد جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن مقتل عنصرين في قواتها بهجوم للوحدات الكردية شمال سوريا.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري، نفذت قوات الأمن نفذت عملية (أرن 6) ضد مسلحي الحزب المحظور في تركيا، وتحديدًا في منطقة أروه.

وأصيب الجندي بجروح خلال اشتباكات اندلعت مع المسلحين في إطار العملية، وتم نقله إلى المستشفى العام في الولاية، وتوفى متأثرًا بجروحه رغم محاولات إنقاذه.

وكانت وزارة الداخلية التركية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" ضد "حزب العمال الكردستاني"، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في يناير الماضي.