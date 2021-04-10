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بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور

السبت 10/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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حرص القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، كعادته السنوية في مشاركة الشعب المصري أجواء روحانيات شهر رمضان مؤكدا على أن الشعب مصري نسيج واحد.

وأعرب القمص يؤانس وكيل مطرانية أقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر عن سعادته بالأجواء المفرحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، لافتًا إلى حرصه سنويا على تعليق الزينة والأنوار ومشاركة المسلمين أعيادهم قائلا كلنا نسيج واحد في وطن واحد” ودائما الشعب المصري يشارك بعضه البعض في جميع المناسبات.
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور
بالزيتة وفانوس رمضان.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يشارك المسلمين احتفالات رمضان.. صور

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