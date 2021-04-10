زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن المدينة الذهبية المكتشفة (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن مدينة صعود آتون تعتبر أضخم وأكبر مدينة سكنية عُثر عليها حتى الآن، موضحًا أنه جرى تلقيبها بالمدينة الذهبية لأنها أسست في العصر الذهبي لمصر، حيث حكمت فيه العالم، وسُميت بالمدينة المفقودة لأن أحدا لم يكن يعلم عنها أي شيء، وهذا الكشف هو الأهم بعد توت عنخ آمون، ولم يتم كشفه من قبل".





وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن المدينة تحتوي على 3 أحياء كاملة كلها مبنية بالطوب اللبن، وفيها منطقة سكنية، ومنطقة لتخزين اللحوم: "اكتشفنا اسما لمعبد خاص بإخناتون وآتون لم يعثر عليه حتى الآن، ومنطقة لصناعة الطوب اللبن ومنطقة زجزاج تكشف عناصر المعمار في هذه الدولة، واستخرجنا أحجارا كريمة وأحجارا نصف كريمة ومجموعة خواتم رائعة جدا".





وتابع عالم المصريات، أن الملكة تي كانت أحب امرأة للملك أمنحتب الثالث مؤسس هذه المدينة وكانت قوية جدا لدرجة أنها طلبت منه أن يدشن لها تمثالا بنفس حجم تمثاله، وهو موجود في بدروم المتحف المصري حتى الآن ويبلغ وزنه 60 طنا.



