الإعلان عن منحة يابانية بأكثر من 4 ملايين دولار للأردن

أعلنت الحكومتان الأردنية واليابانية، اليوم السبت، عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 ملايين دولار أمريكي، لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية.

جاء ذلك ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن، حيث وقع المذكرات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، والسفير الياباني في عمان شامازاكي كاورو.

ويذكر أن المنحة اليابانية، تهدف لاستكمال تعزيز الحماية الأمنية في المناطق الحدودية الأردنية، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات فنية للمناطق الحدودية المتبقية التي لم يتم تغطيتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.