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موعد مباراة ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي

السبت 10/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تتجه الأنظار صوب المباراة التي ستجمع بين فريقي ميلان وبارما، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.
موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.
ويدخل ميلان اللقاء محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد بارما في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.
القنوات الناقلة لمباراة بارما وميلان في الدوري الإيطالي
وتذاع المباراة التي تجمع بين بارما وميلان في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، على قناة بي إن سبورت اتش دي 3.

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