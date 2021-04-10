Advertisements

رئيس جهاز 6 أكتوبر: 84% نسبة تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع "JANNA"

السبت 10/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


قام  المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية لمتابعة عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس عادل النجار، ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "JANNA"،  مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية بالمشروع بإجمالي (٢٨٠ عمارة) على مساحة حوالي 154 فداناً بنسبة إنجاز بلغت نحو 84%، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، أعمال تنسيق الموقع العام، وتتضمن ممرات المشاة ومناطق الجلوس والمناطق الخضراء ومناطق ألعاب الأطفال، ومنطقة حمام السباحة، وأعمال الإضاءة الخاصة بالممرات والتشجير.

كما تفقد رئيس الجهاز محطة صرف صحي المعالجة الغربية بطاقة إنتاجية 150 ألف م3 /يوم، بنظام المعالجة الثلاثية، كما قام بالمرور على عددٍ من المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة، مشدداً  على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.


أخبار تهمك

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 16 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ ساعتين

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج