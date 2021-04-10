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أيمن بهجت قمر لـ محمد رمضان :"فيك حاجة مش مظبوطة"

السبت 10/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أثار الفنان محمد رمضان حالة كبيرة من الجدل بعدما أصدرت المحكمة حكمًا بتغريمه 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر، وبعد ذلك قام نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيه وهو يرمي مجموعة دولارات في حمام السباحة، ثم نشر أمس مرة فيديو آخر ظهر فيه والأموال تملأ المكان، وهو يلقي بمجموعة من الأموال إلى شبل صغير.

مما دفع الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر يرد على تصرفات محمد رمضان ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"الناس طافحة الكوتة وفيك حاجة مش مظبوطة، ربنا يهديك يا ديك وتعقل تاني يا موتة".

وفي سياق آخر، يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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