تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الزمالك، منافسه تونحيث السنغالي، اليوم الأحد 11 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في المركز الثالث بجدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يحل تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

واستقر باتريس كارتيرون على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه تونجيث، وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.