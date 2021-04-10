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غدًا.. جامعة القاهرة تستقبل 100 طفل ضمن احتفالية بيوم اليتيم

السبت 10/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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د. الخشت: يجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، غدًا الأحد، احتفالية بيوم اليتيم، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تستقبل الجامعة 100 طفل من مؤسسة فاروق الباز لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

ويتضمن برنامج الاحتفالية جولة للأطفال لأبرز معالم الجامعة، وتقديم عروض فنية، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم. ويشارك في الاحتفالية كليات: التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، كما يشارك اتحاد طلاب جامعة القاهرة وفريق مكافحة الإدمان بالاحتفالية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه يجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي فى تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة، والأيتام بصفة خاصة.

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