الليلة "واحد من الناس" يحتفل باستقبال شهر رمضان الكريم علي شاشة الحياة



يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت واحتفالية خاصة بمناسبة شهر رمضان ، يلتقي الدكتور عمرو الليثي بفضيلة الشيخ رمضان عبد الرزاق الذي يقدم نصائح نفسية وروحانية نستقبل بها رمضان ، وكيف نستفيد من نفحاتة الإيمانية وعاداته الروحيةكما يتحدث عن مكانة شهر رمضان بين كل شهور العام ، واحكام صلاة التراويح والتهجد والاعتكافكما نستمتع بأجمل الابتهالات والأناشيد الدينية من المنشد محمود هلال، ونلتقي باصحاب الحناجر الذهبيةالطفلتان نوران وجنات في منافسة علي ترتيل وتجويد آيات القران الكريم.