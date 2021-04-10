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الليلة "واحد من الناس" يحتفل باستقبال شهر رمضان الكريم علي شاشة الحياة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت واحتفالية خاصة بمناسبة شهر رمضان ، يلتقي الدكتور عمرو الليثي بفضيلة الشيخ رمضان عبد الرزاق الذي يقدم نصائح نفسية وروحانية نستقبل بها رمضان ، وكيف نستفيد من نفحاتة الإيمانية وعاداته الروحية

كما يتحدث عن مكانة شهر رمضان بين كل شهور العام ، واحكام صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف

كما نستمتع بأجمل الابتهالات والأناشيد الدينية من المنشد محمود هلال، ونلتقي باصحاب الحناجر الذهبية
الطفلتان نوران وجنات في منافسة علي ترتيل وتجويد آيات القران الكريم. 

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة
الليلة "واحد من الناس" يحتفل باستقبال شهر رمضان الكريم علي شاشة الحياة
الليلة "واحد من الناس" يحتفل باستقبال شهر رمضان الكريم علي شاشة الحياة
الليلة "واحد من الناس" يحتفل باستقبال شهر رمضان الكريم علي شاشة الحياة
الليلة "واحد من الناس" يحتفل باستقبال شهر رمضان الكريم علي شاشة الحياة

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