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بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

السبت 10/أبريل/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية "إستراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية– ملابس ومفروشات– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– هايبر وان– سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجانى– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوى- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله) تصل إلى أكثر من (750) فرع على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.


حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولى (عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين) وإنشاء (عدد 4 سرادقات) بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية )، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.. إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة.

ومن جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تطلق المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

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