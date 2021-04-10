مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الزمالك قرر فسخ التعاقد مع لاعبه التونسي نهاية الموسم الحالي، وحصل على توقيع لاعب فريق بيراميدز تمهيدًا لضمه للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الزمالك حصل علي توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجهة اليمنى.

وأَضاف عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي الزمالك قرروا أيضًا فسخ التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لعدم قناعة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بقدراته الفنية.

واتم تصريحاته: "رجب بكار معار من بيراميدز لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري، وقرر عدم العودة للفريق السماوي، بعد نهاية فترة الإعارة".