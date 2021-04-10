رونالدو في القمة.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020-2021

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي ويقع في منافسة قوية مع البلجيكي لوكاكو نجم انتر ميلان الذي يليه برصيد 20 هدفاً بينما يحتل مورييل لاعب اتالانتا المركز الثالث برصيد 18 هدفاً.

يقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات منافسات اليوم السبت :

1- كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 24 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو - إنتر ميلان 20 هدفاً.

3- لويس مورييل - أتالانتا 18 هدفاً.

4- سيمون توانكو - كروتوني 15 هدفاً.

5- زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان 15 هدفاً.

6- لاوتارو مارتينيز ـ إنتر ميلان 15 هدفاً.

7- تشيرو إيموبيلي ـ لاتسيو 14 هدفاً.

8- دوسان فالهوفيتش - فيورنتينا 13 هدفاً.

9- جواو بيدو غلفاو - كالياري 13 هدفاً.

10 - دوفان زاباتا - أتالانتا 11 هدفاً.