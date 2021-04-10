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رونالدو في القمة.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2020-2021
السبت 10/أبريل/2021 - 12:29 م
محمد زويد
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يتصدر
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قمة ترتيب هدافي بطولة الدوري
الإيطالي في الموسم الحالي ويقع في منافسة قوية مع البلجيكي لوكاكو نجم انتر
ميلان الذي يليه برصيد 20 هدفاً بينما يحتل مورييل لاعب اتالانتا المركز الثالث
برصيد 18 هدفاً.
يقدم
لكم الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات منافسات اليوم السبت
:
1-
كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 24 هدفاً.
2-
روميلو لوكاكو - إنتر ميلان 20 هدفاً.
3-
لويس مورييل - أتالانتا 18 هدفاً.
4-
سيمون توانكو - كروتوني 15 هدفاً.
5-
زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان 15 هدفاً.
6-
لاوتارو مارتينيز ـ إنتر ميلان 15 هدفاً.
7-
تشيرو إيموبيلي ـ لاتسيو 14 هدفاً.
8-
دوسان فالهوفيتش - فيورنتينا 13 هدفاً.
9-
جواو بيدو غلفاو - كالياري 13 هدفاً.
10 - دوفان زاباتا - أتالانتا 11 هدفاً.
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