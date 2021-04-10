Advertisements

جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري

السبت 10/أبريل/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

فقد تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 14إسطمبة خاصة بتصنيع المنتجات – 1759 قطعة منتجات – 15 طن مجروش بلاستيك يستخدم فى عمليات التصنيع بدون فواتير ومجهولة المصدر ومقلدة لشركات أخرى بالمخالفة للقانون،بحوزة المدير المسئول عن مصنع لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية كائن بدائرة مركز شرطة المطرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري
جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ 39 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 13 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 4 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع أدوات منزلية بالإسكندرية غير مطابق للمواصفات

"أسماك نافقة" و"أسمدة مدعمة".. جهود شرطة التموين خلال 48 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 1092 قضية تموينية متنوعة

غلق 3 مصانع دون تراخيص في القاهرة

ضبط أكثر من ربع مليون قرص دوائي مجهول المصدر بالقاهرة

ضبط 1167 قضية تموينية متنوعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج