جهود الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.



فقد تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 14إسطمبة خاصة بتصنيع المنتجات – 1759 قطعة منتجات – 15 طن مجروش بلاستيك يستخدم فى عمليات التصنيع بدون فواتير ومجهولة المصدر ومقلدة لشركات أخرى بالمخالفة للقانون،بحوزة المدير المسئول عن مصنع لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية كائن بدائرة مركز شرطة المطرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





