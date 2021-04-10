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ياسمين رئيس: تعمقت في حياة الفتاة الشعبية لأتقن فاتن حرفوش

السبت 10/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اشتهرت النجمة ياسمين رئيس بتحضريها المميز للشخصيات التي تقوم بها، وهذا ما قامت به أثناء استعداداتها لشخصية فاتن حرفوش والتي تقوم بها في مسلسل ملوك الجدعنة بالاشتراك مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي يشهد عودة النجمة للمنافسة في دراما رمضان بعد 11 عامًا.

وصرّحت ياسمين رئيس "تعلمت الطريقة والكلمات التي تستخدمها الفتيات الشعبية، فلهن طابع خاص ومميز، واستفدت كثيرًا من نصائح النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، حتى أنني لم أصدق نفسي عندما بدأت العمل على بروفات الشخصية"، وتابعت "صعوبة تمثيل الفتاة الشعبية يمكن في جمهور المسلسل، فمسلسل ملوك الجدعنة يستهدف العالم الشعبي البسيط، لذلك كان ضروريًا ان يشعر المشاهدين أنني تربيت معهم".

ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

/www.instagram.com/yasmineraeisnews

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