البرلمان العربي يؤكد على دعم مصر والسودان في سياستهم بشأن الحفاظ علي أمنهما المائي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعم وتأييد البرلمان العربي التام لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في سياستهما بشأن الحفاظ على أمنهما المائي، مشددا على أن هذا يعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.





كما طالب "العسومي" في كلمته اليوم خلال افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت بالجامعة العربية، إثيوبيا بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية أو اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع، والتجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.



