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محافظ القليوبية: تطوير ميدان العاشر بقليوب

السبت 10/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة مقترح لتطوير وتجميل ميدان العاشر بقليوب، وميادين المحطة ووابور الثلج وكاميليا بمدينة بنها، بحضور مسئولي المكتب الهندسي الاستشاري، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ ورؤساء مدن قليوب وبنها.

وناقش المحافظ أعمال تطوير ميدان العاشر والتي تحتوي على إنشاء لاند سكيب ومسطح أخضر بالجزيرة الوسطى، وإنشاء أعمدة إنارة بشكل جمالي، وأماكن لانتظار واستراحات للمواطنين، وأماكن مخصصة للإعلان وتشجير الميدان بالكامل بالنخيل وشجر الأكاسيا والجميلة الخضراء.

كما سيجرى توسعة الميدان لمنع التكدسات المرورية، وتسيير حركة مرور السيارات، خصوصا مع غلق المزلقان، ووجه المحافظ بسرعة البدل في تنفيذ المقترح والعمل بالتوازي مع أعمال الرصف وعمل التحويلات المروريه اللازمة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال ميدان كامليا والمحطة ووابور الثلج، حيث جرى عمل لاند سكيب ومسطح أخضر أيضا للميادين بالكامل وعمل تحويلات مرورية جديدة تسهم في تسيير الحركة المرورية، وإنشاء باكيات للباعة الجائلين والشباب، واستغلال المنطقة بالكامل في الأنشطة التجارية لمنع العشوائيات، وظاهرة الافتراش في الشارع العام، وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة المظهر الحضاري للميدان ليليق بعاصمة المحافظة.

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