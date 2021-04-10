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القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، نظيره تونحيث السنغالي، اليوم الأحد 11 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن إذاعة تلك المواجهة بين الزمالك وتونجيث عبر قناة بي ان سبورت 6 HD، وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.

وستقام المباراة بين الزمالك وتونجيث في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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