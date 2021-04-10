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بعد السقوط في الكلاسيكو.. موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

السبت 10/أبريل/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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سقط الهلال أمام نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز عبد المحسن فلاتة الهدف الأول لصالح الاتحاد، في الدقيقة 26، قبل أن يسجل سعود عبد الحميد ثاني أهداف العميد في الدقيقة 45.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب الوصيف، فيما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في المركز الأول.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي:-

يواجه الهلال نظيره الشباب، يوم 7 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

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