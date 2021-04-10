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على طريقة حمو بيكا.. أحمد خالد صالح يسجل تتر مسلسله الإذاعي الأول

السبت 10/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ظهر أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في ستديو محطة إنرجي لتسجيل تتر مسلسلهما "رحلتي من الشك إلى بلطيم" مع الإعلامية زهرة رامي.

حاولت زهرة رامي تلقين أحمد خالد صالح كلمات أغنية التتر، وقام هو بتقليد حمو بيكا في فيديو شهير له على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع من مهرجان "باتون ساليه بالسمسم هات".

تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل "رحلتي من الشك إلى بلطيم" الذي تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن، وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.

ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية فى بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية، تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة فى الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا فى اليوم التالى.



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