شاهد.. مراسم استقبال الرئيس التونسي بـ"الاتحادية"

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التونسي قيس سعيد بقصر الاتحادية.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التونسي بقصر الاتحادية، حيث استعرضا الرئيسان المصري والتونسي حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري للبلدين.





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