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شاهد.. مراسم استقبال الرئيس التونسي بـ"الاتحادية"

السبت 10/أبريل/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التونسي قيس سعيد بقصر الاتحادية.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التونسي بقصر الاتحادية، حيث استعرضا الرئيسان المصري والتونسي حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري للبلدين.

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ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة مصر في زيارة هي الأولى من نوعها تستغرق 3 أيام تنتهي في 11 إبريل الجاري بدعوة من نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

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مصر السيسي الرئيس التونسي الاتحادية

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