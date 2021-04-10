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قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يترقب عشاق كرة القدم المصرية موقعة الزمالك ضد تونجيث السنغالي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تنطلق عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 وإتش دي 4 ويعلق عليها المعلق الكبير أحمد الطيب.

في المقابل تُنقل المواجهة أيضاً عبر مكسبي الفضائية المفتوحة على النايل سات على الترددات التالية :-

القمر الصناعي : نايل سات.
الاستقطاب : عمودي.
التردد : 11411.
معامل تصحيح الخطأ : 3/4 
معدل الترميز : 27500.

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