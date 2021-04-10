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تحرير 5124 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
السبت 10/أبريل/2021 - 12:38 م
داليا عادل
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تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط 5124 مخالفة مرورية متنوعة.
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5124 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
1986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
216 مخالفة السير بدون تراخيص.
25 مخالفة موقف عشوائي.
48 مخالفة شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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