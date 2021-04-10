تحرير 5124 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط 5124 مخالفة مرورية متنوعة.





واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5124 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





1986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

216 مخالفة السير بدون تراخيص.

25 مخالفة موقف عشوائي .

48 مخالفة شروط التراخيص.



