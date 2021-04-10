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في رمضان 2021.. الاسكان الاجتماعي تعلن عن أكبر طرح للوحدات السكنية بتسهيلات غير مسبوقة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:33 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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في رمضان 2021.. الاسكان الاجتماعي تعلن عن أكبر طرح للوحدات السكنية بتسهيلات غير مسبوقة

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ملائم بسعرى مناسب لقادراتهم المالية،  الإعلان عن الطرح الجديد لوحدات وزارة الإسكان خلال 2021، سواء بمشروعات الإسكان المتوسط أو الاجتماعي، فالكل يترقب الطرح الجديد.

ويبحث المواطنون بشكل يومي على موقع «جوجل»، عن شقق وزارة الإسكان، خاصة الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لمعرفة أي تفاصيل جديدة عن الطرح القادم للوحدات السكنية.

وفي أخبار سارة لجميع المواطنين، حصلنا على معلومات من مصادرها بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، أن الإعلان عن الطرح الجديد لشقق وزارة الإسكان بات قريبًا، خاصة وأنه لا يفصلنا سوى أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2021، الذي من المقرر أن يكون الطرح عقبه مباشرة، حسب ما أكدته المصادر.

وأوضحت المصادر، أن الإعلان الجديد لشقق وزارة الإسكان، سيكون من أكبر الطروحات السكنية حيث من المقرر أن يضم 125 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذا الطرح لن يختلف كثيرًا عن الإعلانات السابقة، فيما يتعلق بشروط الحصول على وحدة سكنية سواء في الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، وكذلك الأوراق المطلوبة للحجز، وطريقة الحجز ورفع المستندات إلكترونيًا، ونظام دفع الأقساط الرابع سنوية، إلا أن الاختلاف سيكون في مد فترة التقسيط من 20 حتى 30 سنة بفائدة 3% فقط، وفقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة بشأن التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالأماكن والمحافظات والمدن التي من المقرر أن يشملها الطرح الجديد لشقق وزارة الإسكان، فمن المقرر أن يشمل الطرح عدد كبير من محافظات الجمهورية على مستوى المدن والمراكز، لكن المدن الجديدة بتلك المحافظات سيكون لها نصيب الأسد في عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان المرتقب، حسب تأكيدات مصادرنا.

وعلى المواطنين الراغبين في حجز وحدات شقق وزارة الإسكان ضمن الطرح الجديد المرتقب، الاستعداد والتجهيز لهذا الطرح فيما يتعلق بالاستعداد الإجرائي وتجهيز الأوراق المطلوبة، أو الاستعداد المالي من حيث تجميع مقدمات جدية الحجز، خاصة وأن الشروط والأوراق والمقدمات لن تختلف تختلف كثيرًا عن الإعلان الرابع عشر ضمن المرحلة الأول من مبادرة ـ« سكن لكل المصريين»، السابق طرحه بمشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

في رمضان 2021.. الاسكان الاجتماعي تعلن عن أكبر طرح للوحدات السكنية بتسهيلات غير مسبوقة

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وزارة الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الإجتماعي 2021 الاسكان الاجتماعي

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