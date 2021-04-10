تعرف على قصة البابا يوأنس التاسع البطريرك الواحد والثمانين





ورحل مثل هذا اليوم سنة 1043 ش 29 مارس سنة 1327 وهو البطريرك (81) وهو من ناحية نفيا منوفية ويعرف بيوأنس النقادي أحد الأخوين. وفي أيامه جرت شدائد كثيرة علي النصارى فمنهم من قتل ومن حرق ومن صلب وشهروا بهم علي الجمال وألبسوهم العمائم والثياب الزرقاء، ثم تحنن الله علي الشعب برحمته. وتنيح البابا بحارة زويلة ودفن بدير النسطور بعد أن قام على الكرسي ست سنين وستة شهور ويما واحدا لأنه تولي الكرسي في يوم أول بابه سنة 1037 ش ( 28 سبتمبر سنة 1321 م.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بتذكار رحيل البابا يؤأنس التاسع.