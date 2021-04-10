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سعر اليورو اليوم السبت 10-4-2021 أمام الجنيه بالبنوك

السبت 10/أبريل/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم السبت 10-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.58 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.55 جنيه للشراء.
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.55 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.57 جنيه للشراء.
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.57 جنيه للشراء. 
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.
18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.54 جنيه للشراء.
18.71 جنيه للبيع.

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