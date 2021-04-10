نهال عنبر توجه لجمهورها رسالة تدعو للتفاؤل.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانه نهال عنبر رساله لجمهورها تدعوهم فيها للتفاؤل والابتسامة وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .



نشرت الفنانه نهال عنبر صوره لها وعلقت عليها قائله :" ابتسم لحياتك وابتسم لكل ما هو حولك ، وفكر فيما يسعدك .



وأضافت " ولا تفكر في أمر يقلقك ، فالامل دواء ، والقلق عناء ، والتفاؤل رجاء ، صباح الورد وعطره " .



يذكر أن الفنانه نهال عنبر ستشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل " الطاووس" 2021 .، المسلسل بطوله سميحه أيوب ، جمال سليمان ، سهر الصايغ ، هبه عبد الغني ، فرح الزاهد ، مهند حسني ، عابد عناني ، نهال عنبر ، مها نصار ، سيناريو وحوار كريم الدليل ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركه stars