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نهال عنبر توجه لجمهورها رسالة تدعو للتفاؤل.. فماذا قالت؟

السبت 10/أبريل/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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وجهت الفنانه نهال عنبر رساله لجمهورها تدعوهم فيها للتفاؤل والابتسامة وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .

نشرت الفنانه نهال عنبر صوره لها وعلقت عليها قائله :" ابتسم لحياتك وابتسم لكل ما هو حولك ، وفكر فيما يسعدك .

وأضافت " ولا تفكر في أمر يقلقك ، فالامل دواء ، والقلق عناء ، والتفاؤل رجاء ، صباح الورد وعطره " .

يذكر أن الفنانه نهال عنبر ستشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل " الطاووس" 2021 .، المسلسل بطوله سميحه أيوب ، جمال سليمان ، سهر الصايغ ، هبه عبد الغني ، فرح الزاهد ، مهند حسني ، عابد عناني ، نهال عنبر ، مها نصار ، سيناريو وحوار كريم الدليل ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركه stars

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