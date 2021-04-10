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تصل للهبوط.. عقوبات نارية في انتظار الزمالك بسبب نجمه السابق

السبت 10/أبريل/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراره النهائي بشأن قضية الغاني أشيمبونج ضد ناديه السابق الزمالك بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وكان أشيمبونج حصل على حكم من المحكمة الرياضية بأحقيته في الحصول على مبلغ 1.1 مليون دولار من الزمالك، وقدم الأخير طعن على الحكم، ولكن الفيفا ألزم الزمالك بسداد المبلغ المذكور خلال 30 يومًا من تاريخ مخاطبة النادي لسداد مستحقات اللاعب.

وطلبت لجنة الانضباط في الفيفا في قرارها أمس الخميس 8 أبريل، من الزمالك تسوية ديونه ودفع مبلغ حوالي 1.1 مليون دولار للغاني البالغ من العمر 30 عامًا، وحال عدم سداد إدارة القلعة البيضاء للمبلغ سيكون هناك عقوبات قاسية على النادي قد تصل للحرمان من الانتقالات والهبوط للقسم الثاني.

وتأكد فيفا من خلال التحقيقات في الفترة الماضية أن اللاعب قد أجبر على فسخ عقده مع الزمالك بسبب تصرفات من مجلس الإدارة السابق بقيادة، مرتضى منصور.

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