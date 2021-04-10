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زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:41 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات، صباح اليوم السبت، قبالة سواحل إندونيسيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

 

وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر إلى 77 قتيلًا.

 

وتمكن رجال الانقاذ، من انتشال 68 جثمانًا من تحت أنقاض البيوت والمبانى المنهارة في مدينة "ماموجو"، و9 جثامين أخرى في مدينة (ماجيني)، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

 

وأوضحت السلطات الإندونيسية، أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرقى بلدة ماجينى وعمق 10 كيلومترات تحت الأرض، ملحقة أضرارا بأكثر من 300 منزل وفندقين، وغيرها من المبانى.

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