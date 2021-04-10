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باريس سان جيرمان يكشف أخر تطورات حالة المصابين

السبت 10/أبريل/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان بيانًا طبيًا قبل مواجهة ستراسبورج، اليوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، لتشخيص إصابة أحد نجوم الفريق.

وكان ماركينيوس، نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تعرض لإصابة في مباراة بايرن ميونخ الألماني الأربعاء الماضي، ضمن إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سان جيرمان بيانه الرسمي: "يعاني ماركينيوس من إصابة في العضلة المقربة اليمنى، وسيتم إجراء فحوصات جديدة للاعب خلال 48 ساعة".

وأضاف بيان النادي الباريسي: "عبدو ديالو مصاب، إنه في حالة أفضل الآن، لكن حظوظ مشاركته مع المجموعة ما تزال ضئيلة".

وأتم البيان: "تدرب ماورو إيكاردي مع المجموعة، لكنه ليس مستعدا للعب في مباراة ستراسبورج، أما ليفين كورزاوا سيعود إلى التدريبات في نهاية الأسبوع".

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