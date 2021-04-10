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اسرار الحصول على دعم حساب المواطن بكل سهولة الدفعة 41 أهم برامج الضمان الاجتماعي

السبت 10/أبريل/2021 - 12:43 م
حساب المواطن
حساب المواطن
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اسرار الحصول على دعم حساب المواطن بكل سهولة الدفعة 41 أهم برامج الضمان الاجتماعي

يُعد برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج الهادفة التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية بهدف دعم ومساعدة المواطن، وذلك لأنه يعمل على المساندة والدعم بتخفيف حمل المصاريف على الأسر ذات الدخل المنخفض، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل ما يخص برنامج حساب المواطن.

دعم حساب المواطن
يُعد حساب المواطن عبارة عن برنامج سعودي حكومي، بدأ في الانتشار من شهر ديسمبر 2017، ويعمل ذلك البرنامج على تخفيف أعباء المواطن السعودي، وذلك من خلال الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

يعمل ايضًا برنامج حساب المواطن على تعويض كافة المواطنين عن أي خسائر تلحق بهم نتيجة التوسعات الاقتصادية التي تحدث داخل المملكة العربية السعودية بشمل مستمر، وأيضًا حتى يكون هناك ضمان لحياة أفضل للمواطنين.

يعمل البرنامج في كل مرحلة على إرسال رسالة إلى المواطنين المقيمين حتى يتمكنوا من التيقن من صحة الحسابات المصرفية الخاصة بهم، بالإضافة إلى ربطها مع الطلبات الصادرة لهم، وذلك بهدف الحصول على المساعدة.

قام البرنامج بإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة في مارس 2019، وذلك حتى يتمكن كافة المواطنين من الاطلاع على البيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية تعديلها ومشاهدة التفاصيل الخاصة بالطلب وإمكانية الاعتراض والتحقق من الأهلية، بالإضافة إلى عارض التفاصيل الخاصة بالدفعات المالية.

مبادئ حساب المواطن
يقوم ذلك الحساب بناءً على عدد من المبادئ، وتلك المبادئ هي:

- أن يوفر كافة سُبل الحماية المطلوبة لأصحاب الدخل المنخفض.

- يجب أن يبدأ في صرف الدعم للأسل قبل أن يتم أي تطبيق لإصلاحات هيكلية من الممكن أن تمس المواطن السعودي.

- يجب أن يكون الدعم الذي يقدمه البرنامج نقدًا بناءً على المستويات الخاصة بالاستهلاك الرشيد.

- يجب أن يتم توفير الدعم بشكل عادل لكل متغير ولكل فئة على أساس حجم الأسرة.

اسرار الحصول على دعم حساب المواطن بكل سهولة الدفعة 41 أهم برامج الضمان الاجتماعي

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