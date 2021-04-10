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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء بها: "بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم أتشـرف وهيئــــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانــي مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك ومصر والأمة الإسلامية والعربية أعوامًا عديدة في رفعة وازدهار، ونحن نستقبل موسم يتجلى فيه رب العالمين علينا بنفحاته العطرة تجيش فى الأنفس فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها، نستلهم منه معانى سامية وقيم نبيلة لتكون حافزًا لمزيد من البذل والعمل الجاد في سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالي وأمنه واستقراره، حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم.

 وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير".

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