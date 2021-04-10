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عاجل.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بنقل مباراته أمام النصر إلى القاهرة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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خاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إدارة الاتحاد المصري، من أجل نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد النصر، ضمن منافسات كأس مصر.

 

وكان اتحاد الكرة، أكد في وقت سابق أن مباراة الأهلي ضد النصر، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، على ملعب الإسكندرية يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري.

 

وجاء خطاب الأهلي مع الجبلاية، لنقل اللقاء من الإسكندرية إلى القاهرة، خاصةً أن الفريقين من العاصمة، وسيكون من الأفضل نقلها، خاصةً أن النصر طلب ذلك أيضًا.

 

وكان الأهلي قد حقق اللقب في الموسم الماضي بعد الفوز على طلائع الجيش في النهائي بملعب برج العرب بركلات الترجيح.

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