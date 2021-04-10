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جوارديولا يعلن تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ليدز يونايتد
السبت 10/أبريل/2021 - 12:30 م
محمد أيمن
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أعلن بيب جوارديولا تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب الإتحاد لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاءت تشكيلة السيتزينز على النحو التالي :-
حراسة المرمى :- إيديرسون.
خط الدفاع : كانسيلو ، ستونز ، أكي ، ميندي.
خط الوسط : فيرناندينيو ، زيتشينكو ، بيرناردو ، توريس ، ستيرلينج.
خط الهجوم : جيسوس.
وقبل المواجهة يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 74 نقطة فيما يحتل فريق نادي ليدز يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.
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