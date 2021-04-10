انتهاء تصوير مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع في هذا الموعد

أوشك المخرج معتز التوني على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "أحسن أب"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على "قناة الحياة"، حيث من المقرر أن ينتهي تمامًا من تصويره يوم الأحد أو يوم الاثنين المقبل.



مسلسل "أحسن أب" من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته بجانب على ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين.





والجدير بالذكر أن المخرج معتز التوني شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمرو دياب"، وهو بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر،ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف مصطفى عمر،فاروق هاشم ،و إنتاج شركة سينرجي.