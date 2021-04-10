تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق

في ليلة من أجمل ليالي جمهور النجم الكبير تامر حسني، أحيى نجم الجيل حفلًا غنائيًا ناجحًا بمدينة مدينتي لصالح إحدى الشركات العقارية.



وشهد الحفل حضور جماهيري عريض الذي كان مُتلهفًا لسماع أغانيه، بينما أطرب حسني جميع الحاضرين بمجموعة كبيرة من أجمل أغاني ألبوماته القديمه والألبوم الأخير أيضًا وذلك وسط هتافات وصيحات هزت أركان المكان.



في سياق آخر يُقدم حسني، تتر وأغاني مسلسل نسل الأغراب للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، و تتر المسلسل من كلمات الشاعرة ساره سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع فهد.



أما مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي.



