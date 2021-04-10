Advertisements

تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق

السبت 10/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
في ليلة من أجمل ليالي جمهور النجم الكبير تامر حسني، أحيى نجم الجيل حفلًا غنائيًا ناجحًا بمدينة مدينتي لصالح إحدى الشركات العقارية.

وشهد الحفل حضور جماهيري عريض الذي كان مُتلهفًا لسماع أغانيه، بينما أطرب حسني جميع الحاضرين بمجموعة كبيرة من أجمل أغاني ألبوماته القديمه والألبوم الأخير أيضًا وذلك وسط هتافات وصيحات هزت أركان المكان.

في سياق آخر يُقدم حسني، تتر وأغاني مسلسل نسل الأغراب للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، و تتر المسلسل من كلمات الشاعرة ساره سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع فهد.

أما مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي.

تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق
تامر حسني يُضئ سماء القاهرة ومشاهد جمهور حفله تُبروز نجاحه الساحق

أخبار تهمك

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

12:30 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج