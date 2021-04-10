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إيران تضع في الخدمة سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم

السبت 10/أبريل/2021 - 12:58 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بأن السلطات الإيرانية وضعت في الخدمة سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4.

 

وأوضحت الوكالة الدولية، ان إيران تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4 تحت الأرض في نطنز دون أن تبدأ ذلك بعد.

 

والأسبوع الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

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سلاسل جديدة إيران أجهزة الطرد المركزي

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