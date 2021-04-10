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رئيس البرلمان العربي يرحب بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

السبت 10/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وتسلمها مهام عملها رسميًا.

ودعا "العسومي" في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الأشقاء في ليبيا إلى البناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل سويًا لإتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري 2021م.

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مجلس النواب الليبي رئيس البرلمان العربي الفصل التشريعي

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