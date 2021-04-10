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بعد وصولها لـ 4 مليون مُتابع عبر "إنستجرام".. منة فضالي توجه رساله لجمهورها

السبت 10/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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وجهت الفنانه " منه فضالي " رسالة لجمهورها فور وصول حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" لـ4 مليون متابع.


نشر الفنانة منة فضالي مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "، وعلقت عليه قائلة:" أصبح لدي 4 مليون متابع علي إنستجرام ، شكرًا علي كل الحب، الحب هو جائزتي المفضلة".

الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي ستشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل " نسل الاغراب" ، المسلسل من بطوله أحمد السقا، امير كراره ، مي عمر ، محمد مهران ، ملك أحمد زاهر، مروه الازلي ، أحمد داش ، أحمد مالك ، عماد زياده ، فردوس عبد الحميد ومن تأليف وإخراج محمد سامي .

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