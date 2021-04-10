عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين صمر وتونس

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره التونسي، بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي ثمن المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات بين مصر وتونس.



