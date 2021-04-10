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عاجل.. السيسي يثمن المستويات المتميزة للعلاقات بين صمر وتونس
السبت 10/أبريل/2021 - 01:18 م
هدى عبدالرازق
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره التونسي، بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي ثمن المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات بين مصر وتونس.
ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة مصر في زيارة هي الأولى من نوعها تستغرق 3 أيام تنتهي في 11 إبريل الجاري بدعوة من نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.
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