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مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري داخل مطعم بالصومال

السبت 10/أبريل/2021 - 01:22 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب 6 آخرين، اليوم السبت، جراء تفجير انتحاري دوى في مدينة بيدوا، مركز محافظة باي جنوب الصومال.

 

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد ابراهيم معلمو على حسابه في "تويتر"، أن المهاجم فجر نفسه في مطعم صباح اليوم.

 

وأعلنت الشرطة المحلية، أن الهجوم نفذ بهدف اغتيال محافظ باي علي وردري دايوو، مؤكدة نجاة هذا المسؤول، وفقًا لموقع Garowe الإخباري

 

وحتى الآن، لم تتبن أي جهة الهجوم، لكن التقارير المحلية ترجح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراءه.

 

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