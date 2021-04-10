قضية سد النهضة.. تفاصيل القمة المصرية-التونسية بين السيسي وقيس سعيد

شهدت القمة المصرية التونسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي قيس سعيد، تناول تطورات القضية الليبية، وتثمين جهود مصر للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء سد النهضة.





ويرصد "الفجر"، تفاصيل انطلاق القمة المصرية التونسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد.





القمة المصرية التونسية

تشهد القمة المصرية- التونسية، التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.





تطورات القضية الليبية

وتباحث الرئيسان، حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدودًا ممتدة مع ليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي لهما.





ورحب الرئيسان، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، والتأكيد على حرص البلدين الشقيقين على الاستمرار في دعم الشعب الليبي الشقيق لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار، لصون المقدرات والمؤسسات الوطنية الليبية وتفعيل إرادة شعبها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.





جهود سد النهضة

وتطرق لقاء الرؤساء، إلى قضية سد النهضة، حيث استعرض الرئيس السيسي آخر التطورات في هذا الصدد، وثمن الرئيس التونسي من جانبه الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل.



