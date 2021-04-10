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رئيس البرلمان العربي: مواقف ملك الأردن مشهود لها في تعزيز التضامن العربي

السبت 10/أبريل/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، ودعم السياسات الحكيمة والرؤية الرشيدة التي يتبناها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من أجل دعم الاستقرار في المملكة.

وثمن "العسومي" في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مواقف جلالته المشهود لها في تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود العربية المشتركة.

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رئيس البرلمان العربي الفصل التشريعي الأردن

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