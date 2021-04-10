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السيسي يؤكد ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء الأزمة الليبية

السبت 10/أبريل/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش القضية الليبية مع نظيره التونسي، معلقا: "رحبنا بما تم التوصل له مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا".

وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، إلى أنهم أكدوا على الاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم للسلطة التنفيذية بما يمكنها من أداء دورها في المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء الأزمة الليبية.

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