السيسي يؤكد ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء الأزمة الليبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش القضية الليبية مع نظيره التونسي، معلقا: "رحبنا بما تم التوصل له مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا".





وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، إلى أنهم أكدوا على الاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم للسلطة التنفيذية بما يمكنها من أداء دورها في المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.



