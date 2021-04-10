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السيسي: ناقشت ملف الأمن المائي لمصر مع الرئيس التونسي

السبت 10/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش ملف الأمن المائي المصري مع نظيره التونسي، وذلك كونه جزء من الأمن القومي العربي، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.

وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، إلى أن الرئيس التونسي ثمن الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملىء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف أنهم تناولوا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية، وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن.

واختتم الرئيس حديثه، مثمنا الدور الذي تقوم به تونس في دعم القضايا العربية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

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الكلمات المفتاحية

مصر قيس سعيد الرئيس التونسي اتفاق عادل

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