السيسي: ناقشت ملف الأمن المائي لمصر مع الرئيس التونسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش ملف الأمن المائي المصري مع نظيره التونسي، وذلك كونه جزء من الأمن القومي العربي، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.





وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، إلى أن الرئيس التونسي ثمن الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملىء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف أنهم تناولوا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية، وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن.



